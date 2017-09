Lesung Iwan Gontscharow: Oblomow mit Hanjo Kesting Mittwoch, 27. September, 19.30 Uhr Die Lübecker Kunsthalle St. Annen lädt dazu ein, Weltliteratur zu entdecken: Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Erfahren, woher wir kommen“ präsentiert und kommentiert Hanjo Kesting am Mittwoch, 27. September, Iwan Gontscharows Roman „Oblomow“. Der Schauspieler Volker Risch liest aus dem berühmten Werk des russischen Schriftstellers.

Er ist Inbegriff des „überflüssigen Menschen“ in der russischen Literatur: der Gutsbesitzer Ilja Iljitsch Oblomow. Er träumt von Taten und Reformen, ohne seine Pläne jemals zu verwirklichen. Den größten Teil seiner Tage verbringt er im Bett, eingehüllt in die eigene Bequemlichkeit, wenngleich er in seinen Wachträumen der tätigste aller Menschen ist. Gontscharow veröffentlichte den Roman 1859, kurz vor Aufhebung der Leibeigenschaft durch Zar Alexander II. Er ist ein Gipfelwerk russischer Erzählkunst, und die darin beschriebene „Oblomowerei“ wurde

sprichwörtlich über Russlands Grenzen hinaus.

Die 90-minütige Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten können an der Abendkasse oder ab sofort im Vorverkauf an der Museumskasse erworben werden.

Veranstalter ist der Verein der Freunde der Museen für Kunst und Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck e. V.