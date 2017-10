LEUCHTEND – Die Geheimnisse der Farben Samstag, 14. Oktober, 15 Uhr – Alles ist mit allem verbunden, sagt die kanadische Künstlerin Alice Teichert. Seit dem 18. Juni sind ihre Arbeiten in der Sonderausstellung Zwischen den Zeilen. Die Kunst von Alice Teichert im Dialog mit dem Mittelalter im Museumsquartier St. Annen zu sehen.

Die Führungreihe „MuseumsMomente“ widmet sich am Samstag, 14. Oktober, den Geheimnissen der Farben und erkundet die vielfältigen Werke der Künstlerin. Kulturvermittlerin Annette Klockmann zeigt den interessierten Besuchern leuchtende Farben in mittelalterlicher Buchkunst und in der Malerei auf Altären in Verbindung mit der Tiefe, Strahlkraft und Vielschichtigkeit der Werke Alice Teicherts. Die Führung beginnt um 15 Uhr und dauert 90 Minuten. Der Eintritt erstreckt sich auch auf den Museumsbesuch und kostet für Erwachsene / Ermäßigte / Kinder: 16 / 14 / 10 Euro.