Liberales Forum Lübeck am 26.10.2017 in „Larry’s Bar & Restaurant“ – Die Freien Demokraten Lübeck treffen sich ausnahmsweise am Donnerstag, den 26. Oktober 2017 um 19.oo Uhr unter dem Motto „Liberales Forum“ zu ihrem monatlich statt findenden Stammtisch in „Larr’y Bar & Restaurant“ in der Marlesgrube 9-15.

In lockerer Atmosphäre kann hier über die die bevorstehende Bürgermeisterwahl sowie die Politik in Lübeck & der Welt diskutiert werden.

Wir freuen uns sehr zu diesem Forum ab 20.oo Uhr die Bürgermeisterkandidatin Kathrin Weiher begrüßen zu können.