“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz – Lotto King Karl auf der Stadtwerke Lübeck-Festivalbühne im Brügmanngarten · Am 27. Juli um 21.15 Uhr war wieder ein Hightlight zu erleben. Lotto King Karl & die 4 Richtigen. Er ist der Lotto-König, Schauspieler, war Stadionsprecher und musikalischer Volksheld in Hamburg. Endlich rockte der Tausendsassa Lotto King Karl wieder die Travemünder Woche auf der Festivalbühne. Neben seiner schauspielerischen und musikalischen Tätigkeit ist der Kult-Musiker Lotto King Karl auch als TV- und Radio-Moderator aktiv und agierte lange als Stadionsprecher beim HSV. Der „Hamburger Jung“ befasst sich meist in seinen Songs mit Hamburger Themen: HSV, Kiez, Elbe, Hymnen für Stadion und vieles mehr. Die Single „Hamburg, meine Perle“ wurde ein Hit und machte ihn auch überregional bekannt.