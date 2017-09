Lübeck gestalten! Forum „Frauen-Bürgerschaft“ lädt zum Mitmachen ein – Frauen mit Ideen zur Gestaltung Lübecks lädt das Frauenbüro der Hansestadt am Dienstag, 26. September 2017, zum 3. Treffen des „Forums Frauen-Bürgerschaft“ ein. Interessierte können dort ihre Ideen oder auch konkreten Projektthemen mündlich einbringen oder diese bis eine Woche vorher schriftlich senden an frauenbuero@luebeck.de. Das Frauenbüro unterstützt im weiteren Verlauf bei der Formulierung und Weiterleitung der Anträge an die Fraktionen der Bürgerschaft. Die Veranstaltung von 19.00 bis 21.30 Uhr findet diesmal im Frauennetzwerk zur Arbeitssituation, Fleischhauerstr. 37, statt.

Im ersten Teil des Abends beschäftigt sich das Forum diesmal mit dem Thema „Teilzeit ist zu wenig – Frauenerwerbsarbeit heute“. Sarah Tunkel vom Frauennetzwerk, wird über die Arbeit des Netzwerkes berichten, Petra Schmittner vom Frauenbüro stellt eine Umfrage zu Minijobs in Lübeck vor.

Anschließend können Frauen ihre Ideen und Projektthemen vorstellen und gemeinsam mit anderen Frauen diskutieren und beraten.

„Es bringt Freude, zusammen mit unterschiedlichen Menschen ein Problem anzugehen, nach gemeinsamer Suche plötzlich gangbare Wege zu erkennen und nach einiger Zeit Erfolge zu sehen. Jede kann sich beteiligen“, sagt Heidi Mühlschlegel vom Forum Frauen-Bürgerschaft. „Im Augenblick wird unter anderen das Problem unterschiedlicher Schließungszeiten von Kitas und Schulen in Lübeck für Familien angegangen, aber auch andere frauenrelevante Themen können ins Forum eingebracht werden“.

Weitere Termine und Themen des Forums Frauenbürgerschaft:

Dienstag, 28. November, 19 Uhr (Antragsschluss 24.11.), Thema: Selbst und ständig – Frauen unternehmen, Ort: zurzeit noch offen, bitte erfragen im Frauenbüro unter der Tel. 122-1615.

www.frauenbuero.luebeck.de