Text und Fotos: TBF/Holger Kröger · Lübeck: Gestern gegen 8:30 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr der Wache 2 in den Dohlenweg, Stadtteil St. Jürgen gerufen. Dort, in einem Einfamilienhaus hörte der Sohn der Familie Quietschgeräusche in einem Schornsteinschacht im Keller.Daraufhin vertändigten die Anwohner die Feuerwehr, die zur Hilfe kamen. Ein Feuerwehrmann öffnete die Schachttür des Schornsteins im Keller und entdeckte dort drei kleine Waschbärenwelpen. Sie wurden in ein Transportkorb gelegt und im Tierheim untergebracht.

Die Hauseigentümerin Frau F. freute sich über die schnelle Hilfe der Feuerwehr und bedankte sich herzlich.