Lübecker Buxtehude-Tage 2017 – Vom 17. bis 24. September finden in Lübeck die Buxtehude-Tage 2017 statt, ein Festival für europäische Barockmusik um den Lübecker Komponisten Dieterich Buxtehude. In diesem Jahr ist der Themenschwerpunkt: „Martin Luther im Spiegel des Barock“.

Zu den 18 Veranstaltungen gehören hochkarätig besetzte Abendkonzerte: Ton Koopman und das Amsterdam Barockorchester und Chor musizieren am 20. September um 19 Uhr in der Marienkirche das kürzlich wiederentdeckte Telemann-Oratorium „Es wird ein Tag sein“ und Bachs Kantate „Ein feste Burg“. Der Klavierabend mit dem Pianisten Francesco Tristano am 19. September um 19 Uhr im Kolosseum steht im Zeichen barocker virtuoser Kompositionen Buxtehudes und Bachs, aber auch neuer eigener Klangschöpfungen des Pianisten. Das Konzert mit dem Uppsala Akademischen Kammerchor und Sängern des WDR-Rundfunkchores unter der Leitung von Stefan Parkman am 21. September, 19 Uhr, in St. Jakobi bringt Werke der berühmten Düben-Sammlung und der Chorbibliothek der Marienkirche.

In einer Reihe von Mittagskonzerten präsentieren sich die Organisten an den großen Orgeln der Innenstadtkirchen (jeweils 12 Uhr: 18.9. in St. Jakobi, 19.9. in St. Marien, 22.9. in St. Jakobi und 23.9. St. Marien). Dabei erklingen u.a. viele der überlieferten Orgel-Bearbeitungen Dieterich Buxtehudes zu Luthers Chorälen.

Auch die barocke Kammermusik steht auf dem Programm, etwa in einem Mittagskonzert mit dem Ensemble „Le Concert Brisé“ um William Dongois am 21. September um 12 Uhr im Dom und unter dem Titel „Zu Gast bei Dieterich Buxtehude“ am 20. September, 12 Uhr, in St. Aegidien mit Iris Bürger (Flöten) und Eckhard Bürger (Virginal).

Mit einer musikwissenschaftlichen Vortragsreihe ergänzt die Internationale Dieterich Buxtehude-Gesellschaft e.V. das Programm. Diese beginnt am 23. September, 14.30 Uhr, im Marienwerkhaus. Zu Gast ist u.a. die Buxtehude-Forscherin Kerala Snyder aus New Haven. Sie spricht über die Düben-Sammlung und die bedeutende Chorbibliothek der Lübecker Marienkirche.

Eine musikalische Vesper in St. Jakobi am 23. September um 17 Uhr mit Kantaten und Orgelwerken von Dieterich Buxtehude und ein großer Gottesdienst in der Ordnung der Buxtehude-Zeit am 24. September, 10 Uhr, in St. Aegidien mit Teilen der Bachschen h-Moll-Messe ergänzen das Programm.

Ein besonderer Programmpunkt ist das Kinderprogramm „Caecilia“ mit Ton Koopman und seiner Tochter Marieke Koopman (Schauspiel) am 22. September, 15 Uhr. Dafür bedarf es einer Anmeldung im Zentralbüro der Lübecker Innenstadtkirchen (Tel: 0451397700). Der Eintritt beträgt 3 Euro pro Person.

Das Eröffnungskonzert unter dem Motto „Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten“ am 17. September um 17 Uhr in St. Marien mit Kantaten von Bach und Buxtehude, musiziert durch die Capella St. Marien und Solisten, wird ergänzt durch Jazzimprovisationen von David Timm an Orgel und Klavier.

Das Abschlusskonzert im Dom am 23. September, 19 Uhr, gestalten der Domchor, das Elbipolis Barockorchester, die Capella del la Torre und zahlreiche renommierte Gesangssolisten. An diesem Abend kommt u.a. die vierchörige Vertonung des „Benedicam“ von Dieterich Buxtehude zur Aufführung, welche aufgrund der großen Besetzung selten erklingt.

Viele Konzerte sind bei freiem Eintritt. Um Spenden wird gebeten. Für das Eröffnungskonzert, den Klavierabend im Kolosseum und das Konzert mit Ton Koopman gibt es Karten im Vorverkauf (Reservix.de) und an der Abendkasse.

www.buxtehude-tage.de

Weitere Informationen: Zentralbüro der Lübecker Innenstadtkirchen, Tel: 0451/397700

Organisator: Marienorganist Johannes Unger, Tel: 0451/39770181