Di., 01/05/ – ab 14:00 Maifest mit the bennies, sarah olivier, dark blue orchestra, no money kids, birth of joy, Aggregat, Fckr, Wojczech, The Guilt, HC Baxxter, Spnnnk, Shangolectro, Babylove&The van Dangos, Pretty Lightning, Daniel Green, The PathHeights, Sleng Teng presents Mighty Howard, Troubaduo&Friends, Guetschow&Wirger, Whiskydenker, – 40 Jahre Walli – Ein Grund zu Feiern –In diesem Jahr feiert die Alternative e.V. 40jähriges und das auf dem Maifest! Laut, bunt, frei, links! Wie immer ab 14:00-18:00 Uhr mit großem Kinderfest für groß und klein mit Spiel, Spaß und Spannung. Mitmachen, zuhören- und gucken, singen, staunen und tanzen! Ab 18:00 wird es dann lauter auf insgesamt 5 Bühnen mit den oben genannten Künstlern und einigen mehr. Im Brazil und dem Solizentrum wird es später dann noch DJs zw. Tecno und Drum&Bass geben.

Fr., 11/05/ – 21:00 Las Manos de Filippi [ARG] – musikalische Mixtur aus Rock, Cumbia, Ska und Punk –

Sa., 19/05/ – 21:00 The Brew – moderner, psychedelisch angehauchter Rock –

Fr., 25/05/ – 21:30 Classical Beat – „Feuer VIII – Explosiv“ – MHL Bigband & MHL PopsChor goes Electro –

Sa., 26/05/ – 21:00 Veeblefetzer – Ein explosiver Musik-Zirkus aus Reggae, Swing und Folk’n’Roll! –