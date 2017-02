Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist – Das Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk, Lübeck, bringt seine alte Schmiede am Sonntag, 26. Februar, 10 Uhr wieder in Gang. Unter der Anleitung erfahrener Schmiede lernen Kinder und Erwachsene in einem Workshop das traditionsreiche Schmiedehandwerk kennen und dürfen auch selbst aktiv werden. Interessierte Besucher können selbstständig kleine Schmiedestücke wie Haken, Messer oder Schraubenzieher herstellen. Fortgeschrittene Nachwuchsschmiede dürfen sich auch an schwierigere Werkstücke heranwagen. Der Workshop findet am Sonntag, dem 26. Februar, von 10 bis 16 Uhr im Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk, Kokerstr. 1-3 statt. Der Eintritt kostet für Erwachsene 3 € / Ermäßigte 1,50 € / Kinder 1,50 €.

am 21. Februar 2017, 10:06 Uhr