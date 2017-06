Mann-Nachfahren eröffnen Ausstellung in Lübeck, 24.6., 16 Uhr · Familienfest mit Manns: Am kommenden Samstag, 24. Juni, wird in Lübeck die Ausstellung What a family!“ Die Manns von 1945 bis heute eröffnet. Die Vernissage findet auf dem Vorplatz der Marienkirche statt – an einer schönen langen Kaffeetafel. Auch Mitglieder der Familie Mann freuen sich auf Kaffee und Kuchen: Jindrich, Ludvik, Hannah und Lucia – Söhne und Enkeltöchter von Heinrich Mann – haben ihr Kommen zugesagt. Wer dabei sein möchte: Die Vernissage ist öffentlich, das Museum nimmt noch Anmeldungen entgegen.

am 20. Juni 2017, 14:26 Uhr