Marius Müller-Westernhagen am 31. August 2018 erstmal live in Mecklenburg Vorpommern (Ostseestadion, Rostock). Nachdem er bei seiner vergangenen Tour bereits 100.000 Fans mit den Akustikversionen seiner größten Hits begeisterte, geht Marius Müller-Westernhagen 2018 wieder auf große „MTV Unplugged Tour“! Mit all seinen großen Hits im Gepäck kommt er zum ersten Mal überhaupt nach Mecklenburg-Vorpommern und spielt gleich ein Stadionkonzert in Rostock!