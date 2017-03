Mehr Vielfalt in die Kommunalpolitik: Wissen, was in der Stadt ansteht ! – Eine Einführung in „ALLRIS“, ein Recherchesystem, das Unterlagen der Bürgerschaft sowie ihrer Gremien und damit aktuelle Kommunalpolitik allen Interessierten zugänglich macht, findet am Freitag, 31. März 2017, zwischen 15-18 Uhr in der Volkshochschule am Falkenplatz 10 statt.

Teilnehmerinnen erfahren, wie sie die Mitglieder der verschiedenen Gremien, die Termine der Sitzungen sowie deren Inhalte und v.a. die für sie interessanten Themenfelder finden. Auch die Textrecherche im System wird vorgestellt. Veranstaltet wird das kostenfreie Seminar vom Frauenbüro der Hansestadt in Kooperation mit der vhs.

Anmeldungen zum Seminar bis zum 28. März 2017 an die vhs Lübeck, Tel. 0451- 122 4021 oder online unter https://service02.luebeck.de/vhs/index.php?id=9&kathaupt=12&knr=BT102-160F.

Falls eine Kinderbetreuung gewünscht wird, bitten wir diese bis zum 24.3. anzumelden unter frauenbuero@luebeck.de. Das gesamte Programm der Reihe „Mehr Vielfalt in die Kommunalpolitik – Frauen sind dabei“ ist zu finden unter www.frauenbuero.luebeck.de (Veranstaltungen).