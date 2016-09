Mike Dee zum 15. Mal im Forsthaus Bolande

“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: Holger Kasnitz – Mike Dee – ORIGINAL KULTSHOW, zum 15. Mal im Forsthaus Bolande – Das war ein schöner Partyabend im Restaurant Forsthaus Bolande in Reinfeld. Alle Freunde waren hier, feierten mit Selter, Sekt, Schnaps und Bier. Sie kamen aus Deutschland, Österreich, Holland und der Schweiz zur Original Kultshow. Schlager, Pop, Country Music und Schmusesongs und allerlei, für jeden was dabei.Tina van Beeck, Patrick Levien und Jan Hayston sorgten mit ihren Songs für gute Stimmung im Saal. Als Überraschungsgast schaute noch der Sänger und Entertainer Ralf Simon vorbei und präsentierte seine tollen Partykracher und Stimmungslieder. Die Sängerin Tina van Beeck war mit ihrem Vater Piet van Riel (65) aus dem 563 km entfernten, holländischen Breda (Noord Brabant) angereist. Ihr Song Mississippi hörte sich genauso schön an, wie der im Original gesungen, von Toni Wille, der Sängerin der Gruppe „Pussycat“. Unter den Veranstaltungsgästen war auch der Hamburger Sänger Marc Elroy, der schon oft in der Original Kultshow aufgetreten ist. Maria Olliges mit ihrem Ehemann, Veranstalter „Schlagertreff im Emsland“, sind aus Haren zur Show angereist.

Etliche Radiosender waren mit Chef’s und Moderatoren vertreten.

Hans- Joachim Krabbes – Radio Dragon Flame, Malou und Karthi – Radio Nordstern, Kai Thurau, Tina und Jürgen – Ostseefunk Radio, Harzi – Radio Schlagerfreunde und Heidi Gesche mit Ehemann, von der Online Plattform – Online-Star-News.

Moderator Mike Dee ehrte seine Mutter Dorette, die bei jeder Original Kultshow mit von der Partie ist.

Über fünf Stunden feiern, singen und tanzen war angesagt.

Einige Künstler bekamen Überraschungsgeschenke. Eine Verlosung für die Gäste gab es auch.

Loben muss ich noch den Sänger und Tontechniker Marco Riccardo, er war die letzte Person im Saal. Er musste das gesamte Equipment, Kabel, Lautsprecher u.s.w. alleine abbauen.

Dem Personal vom Restaurant Forsthaus Bolande gebührt ein besonderer Dank. Es hat sich fürsorglich um die Gäste gekümmert und gut versorgt.

Die nächste Original Kultshow im

Restaurant Forsthaus Bolande

23858 Reinfeld, Bolande 43

Tel. 04533 – 1564

www.forsthaus-bolande.de

präsentiert Moderator Mike Dee am 1. April 2017

Das ist kein Aprilscherz!!!

Tipp: Es ist gerade Karpfenzeit. Im Forsthaus Bolande auch.