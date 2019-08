„Mona Lisa – das Musical“ 2019 · Nur noch am 10. und 11. August 2019 · Seit einigen Monaten arbeitet das Autorenteam Stahlberg/Blonski/Stern an einem neuen Musical. Es ist nach „Der Widerspenstigen Zähmung“, „Così fan tutte“, „Cyrano de Bergerac“ und „Sherlock“ die fünfte Eigenproduktion auf Kultur Gut Hasselburg. „Mona Lisa – Das Musical“ erzählt die spannende Geschichte von Leonardo da Vinci und seinem berühmten Gemälde. Das geheimnisvolle Lächeln der schönen Frau verzaubert noch immer.

Aber wer war sie wirklich? Wer gab das Gemälde in Auftrag? Warum lieferte Leonardo es nicht aus? Was bedeuten die Buchstaben, die Leonardo in das Auge der Dame gemalt hat?

Was wollte er uns damit sagen? Ist darin eine Botschaft enthalten, die heute, genau 500 Jahre nach seinem Tod, noch Geltung besitzt?

Diesen Geheimnissen geht in unserem Stück eine junge Wissenschaftlerin auf die Spur. Mit ihren technischen Geräten will sie das Gemälde untersuchen und kommt dabei einem Museumsführer im Louvre in die Quere, denn der hat ein ganz besonderes Verhältnis zu seiner Mona Lisa entwickelt…

Erleben Sie auf unserer Theaterbühne eine spannende Reise in das heutige Paris sowie in die Städte Mailand und Florenz vor 500 Jahren!

Über den Entstehungsprozess von „Mona Lisa – Das Musical" berichten wir in unserem

Sonderkonditionen für Gruppen ab 8 Personen auf Anfrage.

Tickets auch erhältlich bei:

Konzertagentur Haase in Neustadt i.H., Tel. 0800 – 233 33 30,

Buchhandlung Buchstabe am Markt in Neustadt i.H., Tel. 045 61 – 44 11,

den Geschäftsstellen der Lübecker Nachrichten (Herrenholz, Pressehaus, Bad Schwartau, Bad Segeberg, Eutin, Oldenburg), Tel. 0451 – 144 13 94, sowie den Tourist-Informationen Eutin, Grömitz, Neustadt-Pelzerhaken, Plön & Bosau, Scharbeutz und Sierksdorf sowie Sound-Eck in Bad Segeberg

Beginn um 18.00 Uhr

Die Abendkasse ist ab 17.00 Uhr geöffnet

Ermäßigung gilt für Kinder (bis 15 Jahren) und Besucher mit Schwerbehinderung „B“.

Begleitpersonen von Schwerbehinderten zahlen ebenfalls den ermäßigten Eintrittspreis.

