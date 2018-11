Monsters of Liedermaching · 15 Jahre im Halbkreis: Monsters of Liedermaching! Das Liedermachersextett feiert dieses Jahr Jubiläum: 15 Jahre rocken sie sich nun durch den deutschsprachigen Raum, lassen Säle beben und frenetische Menschen wild schwelgend sitzpogen. Im Halbkreis sitzend, haben sich Fred, Burger, Rüdi, Labörnski, Totte und Pensen über die Jahre in die Herzen zarter Feingeister und harter Headbanger gespielt, und brillieren auf großen Festivals genauso, wie in kuscheligen Clubs. Die eigenwilligste aller Bands tourt unermüdlich durch die Lande, zaubert fortwährend melodische Kleinode aus den Ärmeln und sprengt die Grenzen zwischen balladesker Kleinkunst und brachialem Punk. Eine Herzensangelegenheit, diese Monsters! Darum wollen die werten Herren ihr 15jähriges Jubiläum ausschweifend feiern. Mit Euch und mit allem Drum und Dran. Das werden funkelnde Geburtstagspartys, ausgelassen, besonders, exzessiv! Eure Augen werden glänzen. Eid drauf. Und Prosit!

Aktuelles Album:

Monsters of Liedermaching

„Für Alle“

VÖ: 15.09.2017

(Omn Label Services/Rough Trade)

„15 Jahre im Halbkreis – Die Jubiläumstour 2018“

08.11.18 Bielefeld, Forum

09.11.18 Bremen, Lagerhaus

10.11.18 Lübeck, Rider’s Café

21.11.18 Freiburg, E-Werk

22.11.18 Konstanz, Kula

23.11.18 München, Feierwerk

24.11.18 Köln, Live Music Hall

25.11.18 Gera, Alte Brauerei

26.11.18 Frankfurt/Main, Nachtleben *ausverkauft*

27.11.18 Frankfurt/Main, Nachtleben *ausverkauft*

28.11.18 Leipzig, Täubchenthal

29.11.18 Hannover, Faust

30.11.18 Berlin, Columbia Theater

01.12.18 Hamburg, Markthalle

www.monstersofliedermaching.de