Musikalische Highlights bei den Multivan Kitesurf Masters Heiligenhafen – Neben der sportlichen Action der Kitesurfer direkt an der Seebrücke von Heiligenhafen, wird an Land ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. In den Abendstunden sorgen der Kieler DJ „Beauty & the Beats“ und die Live-Band „Urban Beach“ für die richtige Stimmung.

Den Auftakt macht der Kieler DJ „Beauty & the Beats“ am 04. August 2017 (19:00 Uhr). Mit seinen HipPopElectroIndieFunk-Sets bringt er jeden Gast zum Tanzen und die Tanzfläche zum Überlaufen. Erstklassige Fähigkeiten an den Turntables sorgen für die nötige musikalische Firepower, um den Leuten jede Menge Hits auf erfrischende Weise um die Ohren zu ballern. In Heiligenhafen ist er mit seiner großen Light-Show am Start. In der Pumpe in Kiel feierte er bereits die Premiere des neuen Programms und konnte tausende Besucher begeistern.

Am Samstag, den 05. August 2017 sorgt die legendäre Coverband „Urban Beach“ ab 19:00 Uhr mit ihrer Mischung aus Lagerfeuer- und Beachmusik für Stimmung. Getreu dem Motto: „Sonne, Strand und die richtige Musik zum Seele baumeln lassen – was braucht man Mee(h)r?“ sorgen die Entertainer Martin Röttger und Farhad Heet für Highlights auf der Eventbühne. Für alle die den Sommer lieben, werden Urban Beach genau die richtige Musik – nicht nur zum Relaxen.

Kommen Sie vorbei und genießen Sie im Sonnenuntergang die musikalischen Highlights!