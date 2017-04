“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Kasnitz Holger: Musikalischer Abend in der Essigfabrik in der Lübecker Kanalstraße 26-28, Lübeck – Mit Akkordeon und Geige spielten Jana Nitsch & Marcus Berthold eigene Lieder. Jana trug auch von Ihr selbst verfaßte Gedichte vor. 2007 lernten Sie sich kennen. Seit 2011 sind Jana & Marcus „Troubaduo“. Sie präsentieren eigene Lieder, Gedichte, französische Strasenlieder und machen Balkan und Klezmermusik.

Das kleine Bistro war bis auf den letzten Platz gefüllt mit netten Personen überwiegend aus der mittleren Generation. Es herrschte eine eine nette Atmosphäre an diesem sehr schöner Abend.

Wer mehr über „Troubaduo“ wissen möchte der schaue unter www.troubaduo.de im Internet. Das Duo ist auch durch zwei Freunde erweiterbar und spielt auch auf Hochzeiten und Feiern. Marcus hält ein Mini Akkordeon in der Hand. Er sagte: „Das ist eine Spardose. hier kann man Geld reinstecken“. Dann öffnete er einen Riegel und die Spardose wurde länger. Das Publikum fing laut an zu lachen.