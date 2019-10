NDR Tatort – „Borowski und die Schatten der Vergangenheit“: Set-Termin mit Axel Milberg und Almila Bagriacik in Kiel · Fotos: Holger Kasnitz,Text: Holger Kasnitz und NDR. Axel Milberg und Almila Bagriacik stehen derzeit für ihren fünften gemeinsamen „Tatort“ – Einsatz vor der Kamera. In dem neuen NDR Krimi aus Kiel will Kommissar Borowski (Axel Milberg) den Fall seines Lebens klären – und bringt seine Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) damit in einen Loyalitätskonflikt. (weitere Fotos Seite 2)>>>>Das Drehbuch für „Borowski und die Schatten der Vergangenheit“ schrieben Patrick Brunken und Torsten Wenzel. Regisseur ist Nicolai Rohde. Das Erste zeigt den NDR „Tatort: Borowski und die Schatten Vergangenheit“ voraussichtlich im kommenden Jahr.

Schauspielerin Almila Bagriacik ist verletzt. Sie muss die Zähne zusammen beißen, sie hat sich bei der Anreise nach Kiel einen Zeh gebrochen.

Bei dem Fototermin am 11. Oktober 2019 in Kiel am Set, erzählte Almila Bagriacik: „In Hamburg auf dem Flughafen hatte ich Pech, beim Check-Out trat ich mit meinem rechten Fuß gegen einen Türrahmen und habe mir dabei den Fuß verletzt. Ich kann mich nicht richtig bewegen, habe mir den „RINGFINGERZEH“ am rechten Fuß gebrochen, nun humpel ich hier durch die Gegend und wir müssen bei den Filmaufnahmen einige kleine Änderungen vornehmen“.

Ringfingerzeh hört sich lustig an. Es soll aber keinen spezifischen Namen für diesen Zeh geben. Die Ärzte behelfen sich mit „Digitus IV“.

Almila trägt jetzt feste, hohe, schwarze Outdoor-Schuhe, damit ihr Zeh geschützt wird.

Fotos von ihrem Fuß durften nicht gemacht werden.

Freundlich verabschiedete sich die Berliner Schauspielerin und zog sich dann am Treppengeländer die Treppe hoch, um zum Catering zu gelangen.