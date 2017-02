Neue Sonderausstellung Ich, Christian Buddenbrook! Skizzen eines Lübecker Kaufmannssohns – Am 11. Februar startet im Buddenbrookhaus in Lübeck die Ausstellung Ich, Christian Buddenbrook! Skizzen eines Lübecker Kaufmannssohns. In der Schau werden die originalen Zeichnungen des Illustrators Heinz-Joachim Draeger gezeigt, die Vorlagen für die gleichnamige Publikation sind. Der Künstler ist in die Haut von Christian Buddenbrook geschlüpft und hat unter anderem Porträts, Stadtbilder und die Lübecker Gesellschaft aus der Sicht der Romanfigur gezeichnet. Dabei wird Christians scharfer Blick auf seine Mitmenschen deutlich – und sein satirisches Talent. Im Rahmen eines Pressetermins wurde die Ausstellung am heutigen Vormittag der Öffentlichkeit vorgestellt.

„Was das Buddenbrookhaus als Ort bestimmt, nämlich die Überlagerung von Realität und Fiktion, hat Heinz-Joachim Draeger auf die Spitze getrieben: Er lässt die Romanfigur Christian Buddenbrook lebendig werden und erzählt seine Geschichte zeichnerisch nach und sogar weiter. Die Bilder passen also perfekt an diesen Ort, wo sie scheinbar ihren Ausgangspunkt hatten. Die Ausstellung ist ein großes Vergnügen für alle Buddenbrooks-Leser und ‚Krischan‘-Freunde und ein hervorragender Einstieg für solche, die es noch werden wollen“, erklärte Dr. Birte Lipinski, Leiterin des Buddenbrookhauses.

Heinz-Joachim Draeger, geboren 1935, war von 1963 bis 1997 Fachlehrer für Kunst und Deutsch an einem Lübecker Gymnasium (Johanneum). Er arbeitet seitdem als freischaffender Autor und Illustrator. Sein erstes Buch, „Die Torstraße. Häuser erzählen Geschichte“, erschien bereits 1977 und ist bis heute aktuell. „Von Koggen und Kaufleuten“ gewährt dem Betrachter Einblicke in eine Hansestadt im Mittelalter. Beide Bücher wurden kürzlich ins Japanische übersetzt.

Sein neuestes Werk „Ich, Christian Buddenbrook. Skizzen eines Lübecker Kaufmannssohns“ erscheint heute im Boyens Buchverlag. Es hat ca. 104 Seiten, ist durchgehend farbig illustriert und kostet 18,50 Euro. Die Vernissage am morgigen Samstag um 19 Uhr ist zugleich die offizielle Buchvorstellung des Verlages. Im Shop des Buddenbrookhauses gibt es exklusiv vom Künstler signierte Buchexemplare.

Die Ausstellung zeigt 46 Originalzeichnungen. Über ausgelegte Bücher und ausgewählte Zitate können sich Besucher darüber hinaus intensiv mit der Person des Christian beschäftigen und sich in die Welt der Buddenbrooks vertiefen. Wer mag, kann eigene Eindrücke zur Ausstellung aufschreiben oder zeichnen und sie im Haus ausstellen lassen.

Rahmenprogramm zur Ausstellung

Samstag, 11. Februar, 19 Uhr

Vernissage und Buchpräsentation

Der Illustrator Heinz-Joachim Draeger stellt sein Buch ,,Ich, Christian Buddenbrook. Skizzen eines Lübecker Kaufmannssohns“ vor. Mit einer Einführung von Birte Lipinski und Lesung von Jan Bovensiepen.

Eintritt: 7 € / ermäßigt 3,50 €

Freitag, 10. Februar, 19 Uhr

Vortrag und Lesung

Die literarische Verarbeitung der Krankengeschichte Friedrich Manns in Buddenbrooks mit Dr. Sophie Strelczyk (Vortrag) und Jan Bovensiepen (Lesung).

Eintritt: 7 €/ ermäßigt 3,50 € / Schüler 2,50 €

Donnerstag, 9. März, 15 Uhr und 13. April, 15 Uhr

Christian Buddenbrook – ein Außenseiter der Familie

Führung mit Annette Klockmann

Preis: Erwachsene: 11 / Ermäßigte: 7,50 / Kinder: 6,50 €

Sonntag, 12. März, 14 Uhr

Donnerstag, 20. April, 19 Uhr

Donnerstag, 11. Mai, 19 Uhr

Szenische Führungen mit Jan Bovensiepen

„Das Theater habe ich immer geliebt.“

Preis: Erwachsene: 11 / Ermäßigte: 7,50 / Kinder: 6,50 €