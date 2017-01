Neuer Kurs für Kinder: Naturdetektive auf Spurensuche – Welche Tiere leben im Mühlenteich? Wie macht man aus Altpapier neues Papier? Welche Kräuter kann man essen? Um diese und andere spannende Fragen geht es in dem Kurs „Naturdetektive auf Spurensuche“, der am 18. Februar im Museum für Natur und Umwelt in Lübeck startet.

Das neue Angebot richtet sich an naturinteressierte und neugierige Mädchen und Jungen im Alter von etwa von 8 bis 11 Jahren. Einmal im Monat gehen die Naturdetektive gemeinsam mit der Umweltpädagogin Eike Hilbert in den Ausstellungen und rund um das Lübecker Naturkundemuseum auf Natur-Entdeckungsreise.

Der Kurs läuft von Februar bis Juni, einmal im Monat, samstags. Alle Termine auf einen Blick: 18.2., 18.3., 29.4., 20.5. und 24.6.2017, jeweils von 10.30 Uhr – 13 Uhr. Der Teilnahmebeitrag beträgt 50 Euro für fünf Termine. Alle Materialien werden vom Museum gestellt.

Anmeldungen sind ab sofort zu den Öffnungszeiten des Museums am Infostand des Museums für Natur und Umwelt oder unter der Telefonnummer 0451-1222296 möglich.