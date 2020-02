“Nord bei Nordwest“ – Folge 11- am Donnerstag 6. Februar 2020 in Das Erste. TBF/Fotos und Text: Holger Kasnitz · Am Donnerstag, 6. Februar 2020 um 20:15 Uhr in Das Ersten gibt es Folge 11 der ARD Serie “Nord bei Nordwest“. Die Serie wird in Norddeutschland, in Travemünde und auf der Insel Fehmarn gedreht. Neben Drehorte gibt es auch in Geesthacht und in der Umgebung von Hamburg, sowie auf einer Ostseefähre.Henny Reents, Hinnerk Schönemann und Marleen Lohse spielen die Hautrollen. Nun steigt die rothaarige Kommissarin Lona Vogt (Henny Reents) aus der spannenden Krimi Serie aus. In der Folge 9 überlebte sie einen Bombenanschlag. In Folge 10 hatte die Kommissarin alles gut überstanden. In Folge 11 wird Lona Vogt während einer Mordermittlung in einem Kampf leider erschossen.

Die ARD Serie mit dem Tierarzt Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und seiner Tierarzthelferin Jule (Marleen Lohse) läuft aber weiter. Zwei weitere Filme sollen 2021 gesendet werden.

Mehr wird nicht verraten, damit die Spannung nicht im Vorwege schon weg ist.