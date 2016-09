Fotos: Holger, Kasnitz – Michy Reinckes großes Vorbild ist niemand Geringeres als der große Bob Dylan. Um so jemanden nachzueifern, muss man früh anfangen. Deshalb reiste er als 16-Jähriger durch Europa und spielte auf den Straßen die Songs seines Idols nach. Später gründete er dann die Band Felix De Luxe, die einigen wegen des Songs Taxi nach Paris ein Begriff sein dürfte. Nach der Auflösung der Band 1988 arbeitete Michy Reincke als Musiker weiter.Norddeutschland liebt Michy Reincke

So erschien bereits drei Jahre später sein erstes Solo-Album namens Paris, das auch mit Valérie, Valérie den ersten kleinen Solo-Hit enthielt. Gerade im Norden ist er ein gefeierter Musiker und der Song Taxi nach Paris wurde im NDR von den Zuschauern sogar als größter Hit des Nordens gewählt. 2013 war auch wieder auf den vorderen Plätzen dabei, als es darum ging, wer beliebteste Popmusiker Norddeutschlands ist.

Außerdem setzt sich Michy Reincke mit seiner Lausch Lounge für den musikalischen Nachwuchs ein. Hier hatte zum Beispiel Annett Louisan ihren ersten Auftritt vor Publikum. Neben diesem Engagement hat er in regelmäßigen Abständen Alben veröffentlicht. Das aktuelle erschien in diesem Jahr und hört auf den Namen Hatte ich dich nicht gebeten im Auto zu warten und wäre somit Album Nummer Elf im Plattenschrank eines Reincke-Fans. Der Rolling Stone sagt: “Hatte ich dich nicht gebeten im Auto zu warten ist eine funkelnde, euphorische Ermutigungsplatte – und hey, Männer hören sie heimlich.” Michy Reincke Tickets jetzt im Vorverkauf sichern! (Quelle: Foto: Tristan Ladwig | ADticket.de | Text: emm | AD ticket GmbH)

Kolosseum, Lübeck

01.10.2016 – 20:00 Ihr

[29.9. 20:23] Kasnitz Holger: 01.10. 20:00 Uhr

MICHY REINCKE

„WIR SIND DIE FLUT“ – TOURNEE 2016

Der Musiker und Entertainer Michy Reincke ist ein Garant für originelle Konzerterlebnisse. Bei den Liebhabern seiner Musik stehen sein Humor, seine Art die Dinge zu sehen und sein schier unermesslicher Vorrat an Anekdoten wenigstens auf gleicher Stufe mit seinen Songs, großen Melodien und klugen Texten, um sich begeistern und wunderbar unterhalten zu lassen.

Mit seinen langjährigen musikalischen Mitstreitern inspiriert Michy Reincke auch sein Publikum immer wieder dazu nicht nur auf ausgetretenen Pfaden zu wandeln, sondern sich selbst zu überraschen und neu zu sein. Er selbst ist dafür ein leuchtendes Beispiel und so ist es auch kein Wunder, dass Michy Reincke einer der beliebtesten Popmusiker Norddeutschlands ist.

Neben den brandneuen Songs seines aktuellen Albums „SIE HABEN DEN FALSCHEN“ und den Singles „Erzähl mir nicht dass du nur tust was man dir sagt“ oder „Steh auf & scheine“ der hochgelobten Vorgänger-Alben, runden auch Song-Klassiker seines Schaffens wie „Taxi nach Paris“ oder „Valérie, Valérie“ das neue Programm ab.

Wer einen Abend mit Songs und Geschichten von Michy Reincke erleben möchte, muss allerdings vom Sofa hoch. Der Musiker verweigert vehement die Aufnahme oder Veröffentlichung von Live-Konzerten. Die Frage nach dem Warum kann man sich ganz gut aus einem seiner Songs beantworten:

„Wir alle bauen nur Sandburgen vor die Flut…wie soll das gehen zu bleiben…“

Karten: 01.10. 16, 20:00 Uhr

MICHY REINCKE

„WIR SIND DIE FLUT“ – TOURNEE 2016

Der Musiker und Entertainer Michy Reincke ist ein Garant für originelle Konzerterlebnisse. Bei den Liebhabern seiner Musik stehen sein Humor, seine Art die Dinge zu sehen und sein schier unermesslicher Vorrat an Anekdoten wenigstens auf gleicher Stufe mit seinen Songs, großen Melodien und klugen Texten, um sich begeistern und wunderbar unterhalten zu lassen.

Mit seinen langjährigen musikalischen Mitstreitern inspiriert Michy Reincke auch sein Publikum immer wieder dazu nicht nur auf ausgetretenen Pfaden zu wandeln, sondern sich selbst zu überraschen und neu zu sein. Er selbst ist dafür ein leuchtendes Beispiel und so ist es auch kein Wunder, dass Michy Reincke einer der beliebtesten Popmusiker Norddeutschlands ist.

Neben den brandneuen Songs seines aktuellen Albums „SIE HABEN DEN FALSCHEN“ und den Singles „Erzähl mir nicht dass du nur tust was man dir sagt“ oder „Steh auf & scheine“ der hochgelobten Vorgänger-Alben, runden auch Song-Klassiker seines Schaffens wie „Taxi nach Paris“ oder „Valérie, Valérie“ das neue Programm ab.

Wer einen Abend mit Songs und Geschichten von Michy Reincke erleben möchte, muss allerdings vom Sofa hoch. Der Musiker verweigert vehement die Aufnahme oder Veröffentlichung von Live-Konzerten. Die Frage nach dem Warum kann man sich ganz gut aus einem seiner Songs beantworten:

„Wir alle bauen nur Sandburgen vor die Flut…wie soll das gehen zu bleiben…“

Karten gibt es hier:

https://www.adticket.de/MICHY-REINCKE-WIR-SIND-DIE-FLUT-TOUR-2016/Lubeck-Kolosseum/01-10-2016_20-00.html?vvnn

Konzertkasse Hugendubel – Tel. 0451-702320 – Fax 70090 – info@konzertkasse-luebeck.de

Pressezentrum Lübeck – Tel. 0451- 79960-60 – Fax 79960-66

tips&TICKETS – Tel. 0451 – 790 44 00 – tipsundtickets@muk.de

Citti Park Ticketcenter – 0451-8969-207 – Fax 8969-209

Konzertkasse Haase – kostenlose Hotline 0800-23 33 33 0

Michy Reincke (* 3. Oktober 1959 in Hamburg; eigentlich Michael Reincke) ist ein deutscher Popsänger und Musiker. Er lebt in Hamburg-Uhlenhorst.

Karriere

Als 16-Jähriger reiste Michy Reincke durch Europa und spielte in den Fußgängerzonen Songs seines Idols Bob Dylan. Er studierte Germanistik, Anglistik und Psychologie. 1984 gründete er die Band Felix De Luxe, für die er u.a. deren bekannteste Stücke „Taxi nach Paris“ und „Nächte übers Eis“ komponierte, textete und sang. Nach der Trennung von Felix de Luxe im Jahre 1988 schrieb Reincke beständig weiter und veröffentlichte als Solo-Künstler regelmäßig Alben. Sein erster Solo-Erfolg „Valérie, Valérie“ vom Album Paris (1991), hielt sich ein ganzes Jahr in den Top 50 der Airplay Charts. Es folgten die Alben Rintintin (1992), Das böse Glück (1993), Tonstrom (1999), Seeler (2002), Album (2003) und Mach dein Herz laut (2004).

2006 wurde „Taxi nach Paris“ von den TV-Zuschauern des Norddeutschen Rundfunks zum „größten Hit des Nordens“ gewählt.

Es schlossen sich die Alben Jetzt ist schön (2009) und Palais Salam (2010) an. 2011 erscheint das erfolgreiche Album Der Name kommt mir nicht bekannt vor, das er selbst als Statement beschreibt und das ihm nicht nur medial viel Beachtung und Lob einbringt. Das Foto auf der Vorderseite des Covers zeigt weder den Titel, noch das Gesicht oder den Namen des Künstlers und ist das erste Werk einer Trilogie.

2013 landete Michy Reincke dann in der großen TV-Umfrage erneut auf den vordersten Plätzen der „beliebtesten Popmusiker Norddeutschlands“.

2014 erscheint mit Hatte ich dich nicht gebeten im Auto zu warten der zweite Teil der Trilogie wieder ohne Namen des Künstlers auf der Vorderseite des Covers, Michy Reincke dafür von der Seite abgebildet auf einem Ufo sitzend.

Sie haben den Falschen erscheint im Juni 2016 und komplettiert die Reihe. Auch hier ist das Gesicht des Künstlers nicht zu sehen, der mit gesenktem Kopf und Hut in einer kargen Landschaft vor einem See steht. Das Hamburger Abendblatt betitelte Michy Reincke daher als „Der Clint Eastwood von Barmbek-Süd“.

Michy Reincke gründete den Musikverlag und das in Hamburg ansässige Musiklabel RINTINTIN Musik und ebnete u.a. Künstlern wie Katharina Vogel, Anna Depenbusch, Wolfgang Müller, den Weltmusik-Preisträgerinnen Fjarill, Regy Clasen und Der Fall Böse den Weg ins Musikgeschäft. Als Produzent und Musikverleger engagierte er sich für den Künstler Stefan Gwildis (mit dem er seit der Schulzeit eng befreundet ist) und ist ebenfalls als Texter seiner Chart-Alben bekannt. Außerdem engagierte er sich für The Land und Die Strombolis und hat Musik für Theater (u.a. Fracasse) und Film (u.a. Der tote Taucher im Wald) geschrieben und produziert. Er verlegte die frühen Werke von Heinz Strunk, der in seiner Band von 1989 bis 2001 Saxophon spielte.

Michy Reincke setzt sich für den musikalischen Nachwuchs und eine verbesserte Stellung deutschsprachiger Popmusik ein. Zusammen mit Yvonne Paulien und Hasko Witte organisiert und präsentiert er ehrenamtlich die Veranstaltungsreihe Lausch Lounge. Die erste Lausch Lounge fand 2004 in Hamburg statt, seither findet die Lausch Lounge in regelmäßigen Abständen in verschiedenen Veranstaltungshäusern Norddeutschlands ein Zuhause. Ziel war und ist es, die Vielseitigkeit und die Qualität der Hamburger und norddeutschen Musikszene jenseits von Quantitäten und Charterfolgen zu beleuchten und das Publikum dazu anzuregen, über den Tellerrand zu schauen. Die Veranstaltung wird von ihm selbst moderiert. Hier hatte Annett Louisan ihren allerersten Auftritt vor Publikum. Außerdem waren in der Lausch Lounge bereits Künstler wie Olli Schulz, BOY, Gisbert zu Knyphausen, Nils Koppruch, Alin Coen, Pohlmann, Niels Frevert, Cäthe, Graziella Schazad, Pascal Finkenauer und Johannes Oerding zu Gast. Alle Einkünfte der Veranstaltungen werden unter den beteiligten Künstlern aufgeteilt.

Zu seinem 50. Geburtstag wurde Michy Reincke als besonderes Geschenk seiner Fans offiziell eine Felsenbirne am Fährdamm im Hamburger Alsterpark gepflanzt.