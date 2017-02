Öffentliche Fraktiossitzung am 09.02 „Bezahlbare Mieten für Lübeck!“ – Öffentliche Fraktionssitzung zum Thema „Bezahlbare Mieten in Lübeck!” am 9. Februar 2017 um 19 Uhr Mittelsaal Kanzleigebäude des Rathauses.

Wir diskutieren mit dem Geschäftsführer des Mietervereins Lübeck Thomas Klempau über Ansätze, wie den zur Zeit wieder stark ansteigenden Mieten in Lübeck begegnet werden kann.

Müssen wir beim Bau neuer Wohnungen einen Zahn zulegen? Wie können wieder mehr Sozialwohnungen vorhalten? Muss es einen härteren Kurs bei der Umwandlung von Miet- in Ferienwohnungen geben? Was bringen gesetzgeberische Maßnahmen wie die Mietpreisbremse? Dies sind die Fragen, die die Fraktion mit Herrn Klempau und allen Gästen diskutieren wird.

Alle BürgerInnen und Bürger sind zu dieser öffentlichen Veranstaltung herzlich eingeladen.