Öffentliche Führung Impressionen an der Werksbahn mit Helga Martens Sonntag, 19. März, 11.30 Uhr – Im Rahmen der Ausstellung „Impressionen an der Werksbahn – Fotografien rund um die restliche Werksbahn des ehemaligen Hochofengeländes“ im Lübecker Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk findet am Sonntag, 19. März, um 11.30 Uhr, eine Führung mit der Fotografin Helga Martens durch die Ausstellung statt.

Die Fotografien zeigen Reste der alten Werksbahn und das Gebiet um das ehemalige Hochofenwerk, das heute wirtschaftlich neu genutzt wird und im ständigen Wandel begriffen ist. Nach der einstündigen Führung können interessierte Besucher Teile des Geländes des Hochofenwerkes und der noch vorhandenen Gleise besichtigen.

Der Eintritt beträgt für Erwachsene / Ermäßigte / Kinder: 3 / 1,50 / 1,50 Euro.