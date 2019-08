Text: Farina Kasnitz, Foto: Holger Kasnitz · Open Air Kino Travemünde – Cine Star zeigt „25 km/h“ am 25.08.2019, Markus Goller + Lars Eidinger LIVE · Die Strandkörbe sind in Travemünde vor der Veranstaltung am 25.08.2019 fast ausverkauft. Das Open Air Kino Travemünde – Cine Star zeigt „25 km/h“ mit einem LIVE-Auftritt von Schauspieler Lars Eidinger und Regisseur Markus Goller. Die ungleichen Brüder, der introvertierte Georg (Bjarne Mädel) und der weltweit tätige Geschäftsmann Christian (Lars Eidinger) treffen sich nach 30 Jahren erstmals wieder, weil die Beerdigung des ungeliebten Vaters ansteht.

In der Nacht nach dem Begräbnis finden die Beiden wieder zueinander und beschließen, ihren Kindheitstraum, mit ihren Mofas einen Trip an die Ostsee zu machen, umzusetzen. Und wie soll es anders sein, der Trip startet Hals über Kopf und sofort. Die beiden fahren ohne Vorbereitung in ihr Abenteuer, welches den Zuschauer immer wieder zum Lachen bringt.

Die Ausgangslage des Roadmovies ist etwas dürftig, doch wer dieses nicht weiter hinterfragt, wird mit vielen witzigen und originellen Episoden belohnt. Ferner sind großartige Nebendarsteller, wie Jördis Triebel und Wotan Wilke Möhring zu sehen. Alle Ungereimtheiten werden durch viel Humor einfach weggespielt.

Die Zuschauer erwartet in Travemünde ein humorvoller und witziger Film in toller Open Air-Atmosphäre.

Unser Foto zeigt Schauspieler Bjarne Mädel. Den Schauspieler Lars Eidinger und den Regisseur Markus Goller können sie am Abend am Travemünder Strand persönlich antreffen.