OTTO – HOLDRIO TOUR AGAIN in Lübeck

“Zum Bilderbogen”

Text & Fotos: TBF/Holger Kasnitz · OTTO – HOLDRIO TOUR AGAIN 2016/2017 · OTTO Waalkes für zwei Tage in der Lübecker MuK. Am 20. u. 21. Mai 2017. Beide Veranstaltungen sind bis auf den letzten Platz ausverkauft. Zu Beginn der Veranstaltung läuft ein lustiger Informationstrailer. Man kann lesen, Ottos Garderobe stammt aus einem Altkleidercontainer aus der Lübecker Fregattenstraße. Ich habe den Container gefunden und OTTO die Fotos nach der Veranstaltung am Samstag gezeigt. Er hat gelacht und möchte die Fotos gerne haben, Dann fragte er mich, ob ich seinen Auftritt gesehen und wie er mir gefallen hat. Ich erzählte ihm, dass ich nach zehn Minuten die Veranstaltung verlassen musste, weil ich nur die Ersten zehn Minuten fotografieren durfte. Darauf hat er mich spontan für die Veranstaltung am Sonntagabend eingeladen. Das fand ich richtig gut. Es gibt leider nur keinen einzigen freien Sitzplatz. Na, da nehme ich mir doch einen Anglerhocker mit. Hatte ich bei anderen Veranstaltungen auch schon gemacht. Ich kenne mich ja aus.

Nach der Samstagvorstellung blieben noch einige Hundert Fans im Saal. OTTO ließ sich mit allen fotografieren und er gab Autogramme, bis die letzte Person zufrieden war.

Otto sagt „Holdrio again“ again! Wie viele Jahre Otto bereits auf der Bühne steht, zählt er schon gar nicht mehr – seit seinem 50. Bühnenjubiläum vor zwei Jahren.

Wenn man Otto Waalkes schon länger nicht mehr live gesehen hat, dann weil er so viel malt, schreibt und synchronisiert. Oder weil er einfach in der falschen Stadt auf der Bühne stand. Einen Teil Deutschlands hat er im Herbst 2016 besucht: 24 Städte haben’s schon hinter sich – aber das war noch längst nicht alles.

Mit seinem aktuellen Live-Programm „Holdrio Again!“ geht Otto ab April wieder auf Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Rund hundert Shows hat er angedroht: Live-Auftritte in 24 Städten im Frühjahr, 20 weitere Städte besucht er im Herbst.

Da inzwischen vier Generationen zu Ottos Shows erscheinen, artet die Vorbereitung für das Programm schon beinahe in Arbeit aus. „Zu den Kleinkindern habe ich ja noch einen Bezug, aber ich muss mich ja auch in die 70-Jährigen im Publikum hineinversetzen, das ist schon schwierig“, sagt Otto. „Würde ich nicht ohnehin jeden Tag Gitarre spielen, wäre das sicher anstrengend“.

Das Programm ist also zwangsläufig abwechslungsreich: Für die Kinder gibt’s Märchen und Theater, für die Erwachsenen den typischen jovialen Otto-Humor als Stand-up und Liedtext. Und weil das Programm so abwechslungsreich ist, kann Otto es auch gar nicht oft genug aufführen. Deshalb tritt er gleich in mehr als 60 Städten in drei Ländern damit auf. Und wem es doch nicht gefallen hat, gibt Otto am Ende noch ein Autogramm.

U.a. bei Eventim könnt ihr euch die begehrten Tickets sichern. Derzeit sind folgende Shows buchbar:

Aufgrund der großen Nachfrage:

Tour „Holdrio Again“ Frühjahr 2017

20.05.2017 Lübeck/ Musik- und Kongresshalle

21.05.2017 Lübeck/ Musik- und Kongresshalle

22.05.2017 Hamburg/ Mehr! Theater am Großmarkt

23.05.2017 Hamburg/ Mehr! Theater am Großmarkt

24.05.2017 Hamburg/ Mehr! Theater am Großmarkt

17.09.2017 Ilsenburg/ Harzlandhalle

18.09.2017 Zwickau/ Stadthalle

19.09.2017 Riesa/ SACHSENarena

21.09.2017 Augsburg/ Schwabenhalle Augsburg

23.09.2017 Kempten/ bigBOX Allgäu

24.09.2017 Innsbruck/ Olympiahalle

25.09.2017 Bozen/ Stadthalle

26.09.2017 Villach/ Stadthalle

28.09.2017 Basel (Schweiz)/ Musical Theater Messe Basel

29.09.2017 Dübendorf/ Samsung Hall Zürich

30.09.2017 Freiburg/ Konzerthaus Freiburg

03.10.2017 Esch/ Luxemburg/ Rockhal (Belval-Ouest)

04.10.2017 Mannheim/ Rosengarten Mozartsaal

08.10.2017 Oberhausen/ König-Pilsener-Arena

10.10.2017 Bremerhaven/ Stadthalle Bremerhaven

11.10.2017 Oldenburg/ Kleine EWE Arena Oldenburg

12.10.2017 Hildesheim/ halle39

14.10.2017 Fulda/ Esperantohalle

15.10.2017 Erfurt/ Messehalle Erfurt

17.10.2017 Heilbronn/ Festhalle Harmonie Heilbronn

weitere Termine folgen….

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben

[22:54, 20.5.2017] Kasnitz Holger: Otto Waalkes zwei Tage in Lübeck. Beide Tage voll ausverkauft.