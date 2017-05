Per Fahrrad raus in die Natur! – Frische Luft, Bewegung und Natur: Genau die richtige Mischung für einen entspannten Feierabend. Am Dienstag, 30. Mai, von 18 bis 22 Uhr, nimmt Werner Jansen von der NABU-Gruppe Rahlstedt wieder aktive Naturfreunde mit auf seine naturkundliche Feierabend-Radtour.

Durch das Naturschutzgebiet Höltigbaum radelt die Gruppe auf wenig befahrenen Wegen nach Wulfsdorf. Der dortige „Park der Natur“ lädt zu einem entspannten Rundgang ein. Auf der Rückfahrt darf eine Kugel Eis nicht fehlen. Die gemütliche Tour beträgt ca. 35 km und wird von vielen Stopps begleitet.

Kosten: 5,- Euro pro Person

Treffpunkt: Haus der Wilden Weiden, Eichberg 63, 22143 Hamburg

Anmeldung: Anmeldung@Haus-der-Wilden-Weiden.de, Tel. 040 18 04 48 60 11