Text und Foto: TBF/Holger Kasnitz – Peter Maffay (68) geht auf Tour. MTV UNPLUGGED TOUR 2018 – Am 31. Januar 2018 traf ich Peter Maffay in Hamburg . Er war in der ZDF Talk Show von Markus Lanz. Seit Anfang Februar probte Maffay mit seinen Musikern im Maritim-Seehotel in Timmendorfer Strand. Dort gab es am 8. Februar 2018 eine Öffentliche Generalprobe vor 1500 begeisterten Fans. Der Altrocker wurde von Johannes Oerding als Gastsänger unterstützt. Das zweistündige Konzert war alles andere als eine Probe. Die Fans konnten Mitsingen und ordentlich Feiern. Die MTV UNPLUGGED TOUR 2018 startet am Februar 2018 in der Kieler Sparkassen-Arena.

Es gibt 24 Konzerte.

15.02.2018 Bremen – ÖVB-ARENA

16.02.2018 Hannover – TUI ARENA

17.02.2018 Hamburg – BARCLAYCARD ARENA

19.02.2018 Magdeburg – GETEC ARENA

20.02.2018 Frankfurt – FESTHALLE

22.02.2018 Schwerin – SPORT-UND KONGRESSHALLE

24.02.2018 Berlin

25.02.2018 Halle (Westf.)

26.02.2018 Düsseldorf

28.02.2018 Dortmund

02.03.2018 Oberhausen

03.03.2018 Nürnberg

04.03.2018 Chemnitz

06.03.2018 Leipzig

08.03.2018 Erfurt

09.03.2018 München

10.03.2018 Mannheim

12.03.2018 Neu-Ulm

13.03.2018 Stuttgart

14.03.2018 Regensburg

16.03.2018 Braunschweig

17.03.2018 Köln

22.03.2018 Zürich