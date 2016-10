Foto: TBF/Holger Kasnitz – Phil Collins am 20.Oktober 2016 im ZDF um 23:15 Uhr bei Markus Lanz.

Moderator Lanz lädt ständig prominente Gäste und Experten aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens zu seinen bunten Talkrunden ein.Phil Collins (Sänger, Musiker und Buchautor),

Benjamin von Stuckrad-Barre (Autor),

Prof. Gerald Hüther (Neurologe),

Kirstin Heitmann (entwickelt Apps für Kinder).

Phil Collins stellt bei Lanz sein neues Buch vor.

DA KOMMT NOCH WAS –

NOT DEAD YET.

Die Autobiographie erscheint am 24.10.2016 bei HEYNE.

Preis 24.99 €

Musikalisch kann man Collins in der ZDF Sendung auch erleben.

Mit seiner Not-Dead-Yet-Live-Tour 2017 kommt Phil Collins für zwei Konzerte nach Köln.

am 20. Oktober 2016, 12:48 Uhr