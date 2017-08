Foto: TBF/Holger Kasnitz · Piraten-Open-Air · Theater in Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern · Das Piraten-Open-Air findet seit 2005 jeweils von Ende Juni bis Anfang September in Grevesmühlen statt. Es gehört zu den erfolgreichsten Open-Air-Theatern in Mecklenburg-Vorpommern. Achtung ein Hinweis auf Seite 2! >>>> Adresse : Schweriner Landstraße 15, 23936 Grevesmühlen, Telefon: 03881 756600.

Achtung! Hinweis!

Auf Grund unseres Benefizkonzertes „Teddy & Friends“ am Sonntag, den 06.08.2017 wird es im Anschluss an die Vorstellung keine Autogrammstunde geben und auch Squeezebox-Teddy wird nach der Vorstellung nicht spielen. Des weiteren ist an diesem Tag unsere Gaststätte „Zur Schatzinsel“ nur von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. Wir bitten um ihr Verständnis!

Karten zur Benefizveranstaltung „Teddy & Friends“ erhalten Sie unter diesem Link!