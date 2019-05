Text: /TBF/Holger Kasnitz und förde show concept · POP AM KALKBERG 2019 · Oerding, Giesinger und Schulte verzaubern am 18. Mai 2019 den Kalkberg. Am 18. Mai 2019 verwandelt sich der Kalkberg in Bad Segeberg zu einer Pilgerstätte. Bei diesem Konzerthighlight werden sich Johannes Oerding, Max Giesinger und Michael Schulte die Ehre geben und für ein deutschsprachiges Popkonzert der Extraklasse sorgen.Nachdem die Schlagernacht jährlich mehrere tausend Besucher zum Kalkberg lockt, soll sich nun zusätzlich eine veranstaltungsreihe in Bad Segeberg etablieren, bei der die deutschsprachige Popmusik im Vordergrund steht, ganz einfach und einprägsam „Pop am Kalkberg“ mit mehreren verschiedenen Künstlern an einem Abend.

Das Konzerthighlight am 18. Mai 2019 eröffnet Michael Schulte, der seinen Durchbruch bei der TV-Show The Voice of Germany feierte. 2018 vertrat er mit dem Lied You Let Me Walk Alone Deutschland beim Eurovision Song Contest in Lissabon und erreichte dort den vierten Platz. Der gebürtige Schleswig-Holsteiner und junger Vater freut sich schon auf diesen Abend.

Max Giesinger weiß mit seinen alten und neuen Hits zu begeistern und wird das Segeberger Publikum mit seiner lockeren Art einfangen.

Den Abend der deutschsprachigen Singer-Songwriter vervollständigt der sympathische Wahl-Hamburger Max Oerding. Ihm gelingt es – wie kaum einem anderen deutschen Pop-Songwriter – in seinen Songs und Texten eine direkte emotionale Verbindung zu seinen Zuhörern aufzubauen und ein Feuerwerk an Emotionen zu starten – mal laut, mal leise – mal emotional, mal rockig.

Karten für dieses POP-Spektakel gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, auf www.eventim.de , www.shtickts.de sowie unter der Hotline 04827 – 999 666 66.

Einlass: 17.00 Uhr

Beginn: 18.45 Uhr