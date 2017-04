Prora Solitaire 2. Deutsche Beach Polo Meisterschaften – Mit der „2. Deutschen Beach Polo Meisterschaft“ vom 05. bis 07. Mai 2017 und dem neuen Titelsponsor „Prora Solitaire – Das Hotel“ feiert Timmendorfer Strand ein volles Jahrzehnt Spitzenpferdeport an der Ostseeküste.

Thomas Strunck, Beach Polo Organisator und Geschäftsführer von Baltic Polo Events, hatte die Vision, den schnellsten Mannschaftssport der Welt in der ganz jungen Disziplin „Beach Polo“ an den Ostseestrand zu bringen. Das war vor 10 Jahren. „Wir konnten mit dem sehr publikumswirksamen aber hierzulande wenig bekannten Beach Polo die Popularität des Polosports in ganz Deutschland maßgeblich steigern“, so Organisator Thomas Strunck rückblickend.

Der Blick nach vorne zielt auf das runde Jubiläum in Timmendorfer Strand, das direkt am Strand an der Seebrücke groß gefeiert wird:

– 10 Jahre Beach Polo am Timmendorfer Strand

– und die offizielle „2. Deutsche Beach Polo Meisterschaft“

„2016 hat der Polo Club Timmendorfer Strand e.V. zusammen mit dem Deutschen Polo Verband e.V. (DPV) der Disziplin Beach Polo erstmals offiziell eine eigene Deutsche Meisterschaft beschert“, so Thomas Strunck.

Im Mai wird die zweite Auflage der Deutschen Beach Polo Meisterschaft das sportliche, touristische und gesellschaftliche Highlight am Timmendorfer Strand, einem der schönsten und beliebtesten Strände an der Deutschen Ostseeküste.

Direkt am Sandstrand an der Seebrücke kämpfen sechs Zweierteams, bestehend aus südamerikanischen Polo Profis und den besten deutschen Polospielern, um die begehrten Pokale der 2. Deutschen Beach Polo Meisterschaft.

„Beach Polo am Timmendorfer Strand wird auch im zehnten Jahr ein attraktives und mitreißendes Ereignis für die ganze Familie sein, ganz ohne elitären Touch. Das ist uns wichtig“, so Organisator Thomas Strunck. Für große und kleine Polo Fans und Polo Neulinge werden alle „Chucka“, die 5½ minütigen Zeitabschnitte der Polospiele, fachkundig-unterhaltsam moderiert und kommentiert. Charmante Co-Moderatorin neben Thomas Strunck ist die beliebte Schauspielerin und Sängerin Bianca Karsten, die für so manche Überraschung gut ist.

Die Strandpromenade an der Maritim Seebrücke steht für die Besucher an den drei Tagen ganz im Zeichen internationaler Gaumenfreuden. Der angrenzende Kurpark wird traditionell zur „Pony Line“, zum Wellness-Bereich, für die über 60 angereisten argentinischen Polo-Ponies. Das ist Polo zum Anfassen!

Der Eintritt zum Polo Jubiläum ist für die Besucher an allen drei Tagen frei!

Den besten Überblick erhalten Zuschauer direkt auf der Seebrücke oder direkt auf dem Strand am Spielfeldrand.

Auch im VIP-Bereich der Zeltlandschaft können Gäste an allen drei Tagen die Chukka bei ausgewählten Speisen und Getränken genießen. Hier begegnet man den Polo Spielern und Team Partnern und genießt den exquisiten Ausblick auf die Arena und die Ostsee.

Informationen und Reservierungen für den VIP-Bereich sind erhältlich über die Homepage www.beachpolo-timmendorfer-strand.de oder telefonisch unter der Hotline 0172- 4122221.

Mit „Prora Solitaire – Das Hotel“ präsentiert Baltic Polo Events den neuen Eventpartner und Titelsponsor in Timmendorfer Strand. „Prora Solitaire“ ist die brandneue Hotelmarke an der Deutschen Ostseeküste, in Prora, auf der Ostseeinsel Rügen.

„Beach Polo und ‚Prora Solitaire – Das Hotel‘ – eine wachsende Trendsportart und unsere junge Marke mit einer überregionalen Ausstrahlung – Das passt zusammen“, weiß Ulrich Busch, Gründer und Ideengeber von ‚Prora Solitaire – Das Hotel‘. „Wir wollen Beach Polo als Sport- und Entertainmentereignis in Deutschland und speziell an der Ostsee dauerhaft etablieren und weiterentwickeln“, so Busch.

„Prora Solitaire“ bietet exklusive Ferienwohnungen mit Hotelservice im denkmalgeschützten Ambiente des ehemals als KdF-Bad geplanten Baukomplexes in Prora an und steht für visionäre und kreative Tourismusimmobilienentwicklung in Deutschland.