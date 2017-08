Quizaktion – Alles Familie! am Samstag, 5. August 2017 – Quizaktion für die ganze Familie: Von Harry Potter über die Kelly Family bis zu den britischen Royals – ungewöhnliche Familien begegnen einem überall. Am Samstag, 5. August, können sich literaturbegeisterte Familien in der neuen Sonderausstellung „What a family!“ Die Manns von 1945 bis heute des Lübecker Buddenbrookhauses auf die Suche nach verrückten Familien in unserer Ausstellung machen und spannende Quizfragen beantworten.

Teamwork ist gefragt – wer kennt sich besser mit Büchern aus, wer besser mit Filmen? Als Belohnung für die richtige Lösung winkt ein kleiner Preis. Das Suchspiel findet ganztätig von 10 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt kostet für Erwachsene / Ermäßigte / Kinder: 7 / 3,50 / 2,50 Euro. Kinder unter 18 Jahren haben freien Eintritt mit der Museumscard 2017 (im Museum erhältlich). Familienkarten ermöglichen einem Erwachsenen mit Kindern den Eintritt für 8 Euro, 2 Erwachsenen mit Kindern für 15 Euro.