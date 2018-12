“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · REMEMBER THE NIGHTLIFE – Xmas Party – EISHAUS – Lübeck 01.Dezember 2018 · Eishaus – Lübeck – Xmas Party – Remember The Nightlife. Das Tanz Event für die “mittlere Generation“. Tolle Gäste, Getränke und Tanz bis in den frühen Morgen. Das war wieder eine tolle Party. Viele der ehemaligen Gäste des “NIGHTLIFE“ Lübeck kamen ins “EISHAUS“ in die Lübecker, Geninerstraße 199.Am Samstag 1. Dezember 2018 ging mal wieder die Post ab. Ab 21:00 Uhr bis in den nächsten Morgen wurde nach super Tanzmusik, überwiegend der 90ziger Jahre geschwoft.

DJ Andreas Ewert hatte wieder die alten Fox Hits und aktuellen Chart-Kracher für die älteren und auch jüngeren Gäste serviert. Die “Älteren“ bringen jetzt ihre Kinder und Freunde mit.

Mal wieder “zusammentanzen“, die Partnerin oder den Partner im Arm haben und Runden über die Tanzfläche drehen. Stimmung machen, Spaß haben. Gibt es ja kaum noch. In der letzten Nacht hat es wieder stattgefunden.

Hier haben sich Leute getroffen, die gerne von Zeit zu Zeit, solch ein Event erleben möchten.

Viele Menschen sagen immer, das gibt es ja nicht mehr, schade.

Doch, das gibt es noch und die nächste Tanzparty ist schon in Vorbereitung.

Das “EISHAUS“ eignet sich hervorragend für diese Art von Tanzveranstaltungen.

Bodie der Barmann, auch Medizinmann genannt, kümmerte sich mit Jana und Gina um das feucht fröhliche Nass. Er jonglierte mit den Getränkeflaschen und ging auch mal schnell mit einer bezaubernden Dame ne Runde tanzen. DJ Andreas sorgte am für musikalische Stimmung.

Simone und Burkhard, Yvonne und Marcus, Birte, Jenifer und Silvia, Sven und Miriam, Jasmina, Bodie und Birte, Jana, Johannes, Bodie und Gina, DJ Andreas, sind auf den Bildern.

Einen fröhlichen 1. Advent und eine schöne Weihnachtszeit wünscht hier-luebeck