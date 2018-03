Text und Foto: TBF/Holger Kasnitz · Remember the nightlife – Party in “Die Halle”, Stockelsdorf, am 24. März 2018 · Es war eine tolle Erinnerungsparty. Circa 450 Gäste kamen zu der Supersause. Schick in Schale geschmissen, wurde das Tanzbein geschwungen. Es gab in den 80ger Jahren in Lübeck, Bei der Lohmühle 96, den „Tanzpalast Romantica“ für die mittlere Generation und es wurde auch noch zusammengetanzt. Später wurde die Location in “Nightlife“ umbenannt. Vier DJ’s die noch im “Nightlife“ Platten auflegten, waren an diesem Abend dabei.DJ Carsten Jahnke, Stephan Hermann, Marcus Kreutzfeldt und Andreas Ewert sorgten für tolle Stimmung. Viele Gäste mittlerweile 25 – 30 Jahre älter geworden, kamen in die Halle und waren gut drauf und erlebten zusammen eine schöne Nacht.

Auf den Fotos: Stefan Gohdes mit seiner Frau Petra und DJ Marcus Kreutzfeldt. Helmut Eisler mit Gabi und Maren. Sabine, Heike und Petra. Gerhard Thau und Andrea. Maren und Karl. Der Barmann Bodie an der Cocktailbar, warf die Eiswürfel hoch und fing sie mit dem Shaker wieder auf, das konnte ich nicht ins Foto bekommen. Die Veranstaltung ging von Samstag 21:00 Uhr bis Sonntag um 04:00 Uhr und soll bald wieder stattfinden.