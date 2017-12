Fotos: www.eventim.de: RINGO STARR LIVE · Der ehemalige Schlagzeuger der ersten Boyband der Welt – THE BEATLES – spielt 2018 vier Konzerte in Deutschland. Zwei davon wird er in Norddeutschland spielen. Der Vorverkauf beginnt am 30. November exklusiv über www.eventim.de bevor am 01. Dezember alle weiteren Vorverkaufsstellen folgen. 09. Juni – Flensburg, Flens-Arena & 10. Juni – Hamburg, Stadtpark Open Air · Begleitet wird Ringo Starr von den Musikern.Steve Lukather, Gründungsmitglied und Gitarrist der Gruppe Toto, die sich seinerzeit aus den gefragtesten Studiomusikern der USA gegründet haben,Richard Page, die Stimme der Gruppe Mr. Mister, die mit „Kyrie“ in den 80er Jahren einen Welthit landen konnten, Gregg Rolie, Keyboarder und Gründungsmitglied der Gruppen Santana („Samba Pa Ti“) und Journey („Wheel In The Sky“), der mit seiner eigenen Gregg Rolie Band ein gefragter Live-Act ist.

Todd Rundgren ist einer der gefragtesten Musikproduzenten der Welt (Meat Loaf „Bat Out Of Hell“, Rod Stewart u.v.a.), der bei der All Starr Band für den richtigen Sound sorgt.Warren Ham singt und spielt Saxophon und Flöten auf zahlreichen Alben und auf Tourneen von Neil Diamond, Cher, Olivia Newton-John u.v.a.Gregg Bissonette ist der Schlagzeuger neben dem wohl populärsten Schlagzeuger der Welt. Auf seine Künste Veranstalter: Fördeshow Concept.