Die Gruppe „SANTIANO“ war am Wochenende im Media Markt im Citti Park in Lübeck. Text und Fotos: Holger Kasnitz. Die Männer der Musikgruppe aus dem Norden von Schleswig-Holstein, Deutschland, gaben in der Wandelhalle des Einkaufscenter mehrere Stunden Autogramme und stellten ihre neue CD und das neue Video vor. Über tausend Fans wollten Autogramme. Die Menschenschlange riss nicht ab. Aus einer wurden mehrere Stunden. Die Musikaufnahmen wurden in der Kulturwerft Gollan in Lübeck gemacht.

am 19. Oktober 2019, 18:06 Uhr