Fotos: TBF/Holger Kasnitz – SantiAno kapern mit 17.000 Fans den Kalkberg! Bad Segeberg, 12. Mai 2017 – In Bad Segeberg ist weit und breit kein Meer in Sicht. Trotzdem waren Santiano am Wochenende auf der Freilichtbühne am Kalkberg komplett in ihrem Element. An zwei Abenden bescherten die Flensburger 17.000 Fan-Matrosen einen unvergesslichen Abend. Die erfolgreichste Band Deutschlands…Santiano, die bereits zum dritten Jahr in Folge für eine ausverkaufte Freilichtbühne sorgten. Auch Peter Thomsen, der Geschäftsführer vom Veranstalter förde show concept, zeigt sich begeistert: „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie Santiano den kompletten Kalkberg mit ihren Seemannsliedern und ihrer norddeutschen Art in ihren Bann ziehen. Wir freuen uns jetzt schon auf nächstes Jahr!“

Santiano fühlen sich wohl in Bad Segeberg – auf der Freilichtbühne am Kalkberg. Auch nächstes Jahr kommen sie wieder in den Norden: am 12. Mai 2018 setzen sie ihre Tradition fort. Der Vorverkauf beginnt heute.

