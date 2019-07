Fotos: TBF/Holger Kasnitz · WETTER Travemünder Woche 2019 · Meteorologe Diplom-Meteorologe Sebastian Wache · Die Wetterlage wurde heute von einem Tiefdruck bestimmt. Der Kern des Tiefkomplexes liegt bei Schottland, ein Randtief bildet sich im Tagesverlauf über der Nordsee. Am Morgen überquert zunächst noch eine Warmfront die Lübecker Bucht. Dahinter zeigte sich bis zum späten Nachmittag der Warmluftsektor. Gegen ca. 17 Uhr schwenket dem Tief eine zugehörige Kaltfront ein. In dieser waren teils kräftige Schauer und Gewitter eingelagert. Nach Abzug des Tiefs nach Skandinavien und Durchschwenken der Front beruhigte sich die Lage zum Abend hin meist wieder. Dennoch schwenkte von Westen her eine Kaltfront herein, die Schauer und Gewitter brachte, die dabei teils recht heftig ausfielen .

am 20. Juli 2019, 23:14 Uhr