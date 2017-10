Schlutuper Herbstmarkt läutet Basarsaison ein – Schlutuper Herbstmarkt, der Kunsthandwerkermarkt mit Herz. Das ist das Motto des Schlutuper Herbstmarktes seit über 20 Jahren. Am Sonntag, den 29. Oktober 2017, öffnet der Kunsthandwerkermarkt zwischen 10:00 und 17:00 Uhr bereits zum 23. Mal in der Sporthalle am Krümmling in Schlutup seine Türen.

Wenn es draußen kälter wird und die Tage kürzer, dann beginnt auch die Zeit der Kunsthandwerkermärkte und Basare. Traditionell ist der Schlutuper Herbstmarkt eine der ersten Veranstaltungen des Jahres. Auf über 1000 Quadratmetern bieten mehr als 50 Kunst- und Hobbyhandwerker ihre Waren an. Dabei reicht das Angebot von selbstgenähter Kleidung, über Dekorationsartikel, bis hin zu Honigprodukten direkt vom Imker. Auch gibt es reichlich weihnachtliche Produkte, welche den Besucher bereits auf die kommende Jahreszeit einstimmen. Für das leibliche Wohl sorgt das herbstliche Hallencafé mit einer Auswahl aus über 50 hausgemachten Kuchen und Torten. Im Außenbereich bietet die AWO Schlutup Bratwurst vom Grill, sowie Erbsensuppe aus der Gulaschkanone, nebst wärmenden und erfrischenden Getränken an. Abgerundet wird die Veranstaltung von Darbietungen der Kung-Fu Academy, dem TSV Schlutup und des TUS Lübeck. Der Kinder- und Jugendtreff Zollhaus verwandelt die kleinen Gäste in Prinzessinnen, Löwen oder Superhelden. Als diesjährigen Schirmherren konnten die Veranstalter Jan Lindenau, Bürgermeisterkandidat der SPD, gewinnen, welcher dem Markt um 13:00 einen Besuch abstatten wird. Sollte man den Wetterprognosen glauben können, setzt sich der durchwachsene Trend wohl fort. Ungeachtet der Wetterlage ist ein Besuch beim Schlutuper Herbstmarkt in jedem Fall ein Erlebnis, das man nicht verpassen sollte.