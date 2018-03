Unfall auf der B 205 am Samstagmorgen. Zeit: 31.3.2018, 8:45 Uhr, Ort: NMS, B205 Höhe Designer Outlet Center, Fotos: Thomas Nyfeler, Text: Maria Nyfeler · Schrecklicher Unfall auf B205 – Säugling verstirbt · B205/Neumünster – Auf der B 205, Höhe Designer Outlet Center, kam es am Samstagmorgen zu einem schrecklichen Unfall. Ein LKW und ein Kleintransporter stießen zusammen, dabei wurden der Fahrer des LKW und die Fahrerin des Mercedes Sprinter schwer verletzt. Für ein 6 Monate altes Baby kam jede Hilfe zu spät, es verstarb noch an der Unfallstelle. (Fotogalerie Seite 2)>>>>Für alle Beteiligten und Einsatzkräfte kam ein Notfallseelsorgeteam zur Einsatzstelle. Mehrere Unfallzeugen mussten ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus gebracht und dort von Seelsorgern betreut werden. Außerdem waren in den Fahrzeugen zwei verletzte Hunde, die in die Tierklinik Wasbek gefahren wurden, berichtete Einsatzleiter Stefan Hennig. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Im Einsatz waren vier RTWs, ein Notarzt, ein leitender Notarzt, ein Rettungshubschrauber, die Berufsfeuerwehr der Stadt Neumünster, die Freiwillige Feuerwehr Gadeland und die Polizei. Die B 205 blieb über Stunden voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Ein Sachverständiger untersucht die Unfallstelle und rekonstruiert den Unfallhergang.

am 31. März 2018, 09:00 Uhr