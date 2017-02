Schüler als Konsum- und Energie-Checker – Was bedeutet „nachhaltig“ zu konsumieren? Was steckt hinter dem Begriff „Energieeffizienz“? Diesen Fragen können Schüler ab der 7. Klasse in einem Kooperationsangebot des Schleswig-Holstein Energieeffizienz-Zentrums (SHeff-Z) an den Holstenhallen und des Museums Tuch + Technik nachgehen.

Ständig unter Strom? Was das für die Umwelt und das Klima bedeutet, lässt sich an acht spannenden Experimentierstationen erkunden. Im SHeff-Z erleben die Schüler dabei moderne Haus- und Gebäudetechnik und lernen viel über Strom, Beleuchtung, Heizen und Smart Home. An der Station „CO 2 -Wolke“ lassen sich sogar mitgebrachte Kleingeräte wie Fön oder Radio auf ihren Stromverbrauch testen. Per Muskelkraft ein Gespür für Strom entwickeln – auch das ist im SHeff-Z möglich. Auf dem „MegaWattRad“ können Schüler testen, wie lange und kräftig sie in die Pedale treten müssen, um einen Ventilator, einen Tauchsieder oder eine Leuchte mit Strom zu versorgen. Nachhaltiger Konsum und umweltfreundlicher Lebensstil stehen im Mittelpunkt der Angebote im Museum Tuch + Technik. Wie entsteht eine Jeans? Welche Rohstoffe stecken im Handy und wie werden sie gewonnen? Dazu liefert die interaktive Ausstellung „KonsumKompass“ der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) viele Antworten und Denkanstöße. An Lernstationen können sich die Schüler intensiv damit befassen.

Das jeweils 90-minütige Programm kann wahlweise im SHeff-Z oder im Museum beginnen, aber auch einzeln gebucht werden. Das Angebot während der DBU-Ausstellung von 17. Februar bis zum 25. Juni 2017 kostet für Klassen mit bis zu 30 Schülern 70 Euro, zuzüglich Museumseintritt. Der Besuch des SHeff-Z ist für „Energie-Checker“ kostenlos. Nicht enthalten sind die Fahrtkosten zwischen den Ausstellungsorten. Die Fahrt muss eigenständig organisiert werden. Die Buslinie 5 fährt vom Hauptbahnhof Neumünster zu den Holstenhallen. Schulklassen aus Neumünster und den Kreisen Segeberg und Pinneberg werden beim Besuch des Museums Tuch + Technik von der Stiftung der Sparkasse Südholstein gefördert, das SHeff-Z bietet im Rahmen des „Energie-Checker“-Programms Fahrtkostenzuschüsse an.

˃ Buchungen: www.sheff-z.de oder www.tuch-und-technik.de