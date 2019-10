Am Reformationstag, Donnerstag, dem 31. Oktober um 17.00 Uhr wird in der St. Christianskirche in Garding ein Schwerpunktgottesdienst mit viel Musik der Eiderstedter Kirchengemeinden gefeiert. Sängerinnen und Sänger der Eiderstedter Kirchenchöre werden unter der Leitung von Kreiskantor Christian Hoffmann und einem professionellen Blechbläserensemble den Gottesdienst musikalisch gestalten. Die Orgel wird von Christoph Jensen gespielt. Die Predigt hält Pastor Thomas Knippenberg.Im Zentrum des Gottesdienstes kommt die Kantate „Ein feste Burg ist unser Gott“ von Stephan Langenberg für Chor, Orgel, Blechbläserensemble und Schlagzeug zur Aufführung. Das Werk enthält Stücke, deren Stile sich unterschiedlichen Epochen der Musikgeschichte zuordnen lassen. Es beginnt mit einem vorreformatorischen geistlichen Lied mit lateinischem Text. Dann stellt der Chor mittels Sprechgesang den Umbruch durch den reformatorischen Gedanken dar, das in das Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“ mündet. Die einzelnen Verse des Liedes werden in phantasievollen Kompositionen eindrücklich interpretiert, bevor die Komposition in einem klangprächtigen Schluss endet. Die Kollekte im Gottesdienst ist bestimmt für das Projekt „Gitarren statt Gewehre“ von „Brot für die Welt“. Landesdiakoniepastor Heiko Nass wird über das Projekt informieren. Die Eiderstedter Chöre möchten damit die Bemühungen der Aktion „Brot für die Welt“ unterstützen, die in diesem Jahr 60 Jahre alt wird.

Konzert zum Volkstrauertag mit SoloSesto

Das Vokalensemble SoloSesto gibt am Sonnabend, den 16. November um 19.00 Uhr ein „Konzert bei Kerzenschein“ in der St. Laurentius-Kirche zu Tönning. Das Programm nimmt Bezug auf die Gedanken und Inhalte, die im November zum Ende des Kirchenjahres im Vordergrund stehen. Die beeindruckende Motettenkunst von Heinrich Schütz („So fahr ich hin“, „Selig sind die Toten“) wird im Kontrast stehen zu nicht minder bewegenden Werken von Henry Purcell, Johann Kuhnau („Tristis est anima mea“), Andreas Hammerschmitt und Charles Wood. Die Komposition „Funeral Ikos“ des zeitgenössischen Komponisten John Tavener strahlt in ihrer Einfachheit und ihrem Wohlklang tiefe Ruhe aus und lädt die Zuhörer zur Kontemplation ein.

Die sechs Sängerinnen und Sänger von SoloSesto kommen regelmäßig aus Hamburg und verschiedenen Teilen Schleswig-Holsteins zusammen, um unter Leitung von Kirchenmusiker Christian Hoffmann (Tönning) anspruchsvolle Werke der mehrstimmigen Vokalmusik zu erarbeiten. Dabei steht nicht die jeweilige Stimme der Solistin/des Solisten als Ausdrucksmittel im Vordergrund. Vielmehr wird das Augenmerk auf einen homogenen, warmen Gesamtklang, gute Intonation und klare Artikulation gelegt. Das Ensemble versteht sich als sechsstimmiger Chor in kleinstmöglicher Besetzung.

Im Konzert werden die Werke aus dem Bereich der Alten Musik von Gábor Sárai auf der Barocklaute begleitet. Zudem erklingen einige Werke für Laute solo.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, am Ausgang wird eine Spende zur Deckung der Unkosten erbeten.

Mitmachen beim Krippenspiel

Unter der Leitung von Kreiskantor Christian Hoffmann können Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren beim diesjährigen Krippenspiel mit dem Namen „Die guten Hirten von Bethlehem“ am Heiligen Abend, 24.12. um 14.30 Uhr in der St. Laurentiuskirche in Tönning mitmachen. Im Krippenspiel erzählen und spielen die Kinder in diesem Jahr die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht der guten Hirten mit vielen flotten Liedern und amüsanten Texten nach.

Interessierte können einfach zu den Proben kommen. Die 4-7-jährigen Kinder treffen sich mittwochs von 15.45 Uhr bis 16.30 Uhr. Die 8-12-jährigen Kinder treffen sich immer mittwochs von 16.45 Uhr bis 17.45 Uhr.

Es besteht auch die Möglichkeit vorher Kontakt mit Kreiskantor Christian Hoffmann unter Tel.: 04861/68067 aufzunehmen.