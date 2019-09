“Zum Bilderbogen”

SCOOTER in der Musik-Arena direkt am Timmendorfer Strand. Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Um 18:00 Uhr war Einlass. Hunderte musikbegeisterte SCOOTER-FANS drängten sich durch die Zugänge die durch Security-Personal gesicher waren, in die Musik-Arena. Es wurden alle Personen kontrolliert. Getränkeflaschen und Dosen durften nicht in die Arena hineingenommen werden. DJ Jerome heizte die Stimmung gleich richtig an. „Leute auf der linken Seite, ruft mal HEJ und jetzt die rechte Seite HEJ, macht mal Herzchen und jetzt singen wir. Könnt ihr noch lauter“. ES lief: In My Mind (Serzo Remix) von Dynoro & Gigi D’Agostino. So ging es weiter bis 20:00 Uhr. Die Musik-Arena füllte sich immer weiter bis dann auch die VIP-Plätze besetzt waren.

Um 20:20 Uhr kamen SCOOTER auf die Bühne. Junge Frauen schwangen Flaggen hin und her und dann kam H.P. BAXXTER (Hans Peter Gerdes) der Sänger von SCOOTER auf die Bühne und die Party ging richtig los.

hier-Liebeck berichtet weiter. Das ist von Holger Kasnitz direkt aus Timmendorfer Strand.

