Seminar schriftliche Bewerbung im BIZ – Tipps für Jugendliche rund um die schriftliche Bewerbung am 23.02.2017 im ersten Teil der Workshopreihe, Der erste Schritt in Richtung Ausbildung oder duales Studium ist die schriftliche Bewerbung. Egal, ob die Unterlagen per E-Mail oder mit der Post verschickt werden: die schriftliche Bewerbung ist nicht nur eine Art übergroße Visitenkarte – sie ist zugleich die erste Arbeitsprobe.

Stimmt hier alles, ist schon eine Hürde genommen und die Aussicht groß, dass eine Einladung zum Vorstellungsgespräch folgt.

Aber wann ist die Bewerbungsmappe vollständig und fehlerfrei? Wichtige Tipps dazu erhalten Jugendliche, die sich um eine Ausbildungsstelle bewerben, im kostenlosen Workshop der Agentur für Arbeit Lübeck.

Der Workshop beginnt am 23.02.2017 um 16.00 Uhr und dauert zirka zwei Stunden. Veranstaltungsort ist das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Lübeck, Hans-Böckler-Str. 1, 23560 Lübeck. Im Anschluss an das Seminar besteht die Möglichkeit, eigene Fragen und die Bewerbungsunterlagen zu besprechen.

Also schnell die Chance nutzen und telefonisch unter 0451 588-397 und 249 oder per E-Mail unter luebeck.biz@arbeitsagentur.de im BiZ anmelden.