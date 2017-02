SHeff-Z Neumünster: SHeff-Treff-Vorträge im März 2017 – In der für Verbraucher kostenfreien Vortragsreihe SHeff-Treff im Schleswig-Holstein Energieeffizienz-Zentrum (SHeff-Z) an den Holstenhallen, Justus-von-Liebig-Straße 4a, in Neumünster finden im März 2017 zwei Veranstaltungen statt.

Am Mittwoch, 8. März 2017, hält Architektin Dipl.-Ing. Angela Zett, Dozentin der Fachhochschule Lübeck und stellvertretende Vorsitzende des SHeff-Z-Vereins, von 18 bis 20 Uhr den Vortrag „Mit Thermografie energetische Schwachstellen aufdecken“.

Über das Thema „Wärmedämmung für das Haus“ informiert Dipl.-Ing. Ümit Karaarslan, Energieberater der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, am Mittwoch, 22. März 2017, von 18 bis 20 Uhr im Energie-Ausstellungszentrum SHeff-Z.