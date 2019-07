SHOWTALK in MARITIM Seehotel am Freitag, 9. August 2019 · Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · Timmendorfer Strand – Am Freitag, den 9. August 2019 gibt es um 20.00 Uhr ein ganz besonderes Wiedersehen im MARITIM Seehotel: Der beliebte MDR-Moderator André Holst kommt mit seinem Erfolgsformat „Showtalk“ und hochinteressanten Künstlern zu einer Sommerausgabe nach Timmendorfer Strand. Zu den Talkgästen in Deutschlands Charity-Talk Nr.1 zählen Persönlichkeiten aus den Bereichen Sport, Politik, Kultur und Show. Zugesagt haben diesmal:

Die australische Sängerin und Dozentin Jane Comerford wurde vor allem durch zahlreiche TV-Auftritte und als Leadsängerin von „Texas Lightning“ bekannt.

Schauspieler Fabian Harloff begleitete viele von uns durch unser Fernsehleben. Durch die ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“ ist er seit Jahren einem Millionenpublikum bekannt. Er trägt sein neues Album „Auf dem Lande“ an die Ostsee.

Schlagerlegende Eva Jacob hat mit ihren Schwestern als „Jacob Sisters“ Showgeschichte in Deutschland geschrieben. Auch mit 75 steht die agile Künstlerin noch immer auf der Bühne und begeistert das Publikum.

Sänger Fady Maalouf ist ein vielseitiger Pop-Künstler. Er zählt zu den regelmäßigen Showtalk-Unterstützern und hat sich mittlerweile auch als Maler einen Namen gemacht.

Die Autorin Tracie Frank Mayer ist die Nichte von Produzent Quincy Jones und eine positive Powerfrau. In ihrem Buch „Einen Herzschlag entfernt“ schildert sie die bewegende Geschichte, wie sie um das Leben ihres Sohnes kämpft.

Schauspielerin Anouschka Renzi ist die Tochter von Eva Renzi und wurde vorrangig von ihrem Adoptivvater Paul Hubschmid großgezogen. Sie erlernte ihr Handwerk bei Lee Strasberg in New York.

Der Journalist André Holst moderiert seit 1996 die Charity-Reihe und konnte bis heute fast 300.000.– Euro an Spenden für regionale Projekte mobilisieren. So wurde mit seinem Engagement u.a. „Deutschlands erster barrierefreier Strand mit schwimmenden Rollstühlen“ in Timmendorfer Strand finanziert, das Kinderheim der Rudolph Ballin Stiftung unterstützt und zahlreichen Familien finanzielle Hilfe zur individuellen Lebensbewältigung ermöglicht werden. „Ich freue mich auf das Wiedersehen an der Ostsee“, so Holst, der für sein humanitäres Engagement mit dem Charity Smago-Award für 20 Jahre Showtalk ausgezeichnet wurde.

Der Eintritt beträgt 20.- € und geht – 1:1 und ohne Abzug – an die Showtalk-Initiative „Haus mit Herz“, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, für besondere Menschen durch Aktivaufenthalte individuelle Lösungen und neue Wege zu finden. – Präsentiert wird der Showtalk vom MARITIM Seehotel in Timmendorfer Strand. Informationen und Karten gibt es im Hotel oder telefonisch unter 04503 / 60 50 oder auf der Webpage www.showtalk.net.