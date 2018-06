SIR RINGO STARR auf Tour durch Norddeutschland 2018 · Text und Fotos: TBF/Holger Kasnitz – Am Samstag, 9. Juni 2018, kam Sir Ringo Starr And His All Starr Band direkt aus Paris, in die Flens-Arena nach Flensburg. 3500 Fans, die alle Sitzplätze hatten, standen allerdings nur noch, als der legendäre Ex-Beatles Drummer die Bühne betrat. Er sang einige seiner Beatles Songs und seine All Starr’s präsentierten gemeinsam ihre Besten Hits. (siehe Fotogalerie Seite 2) >>>>Der Sänger und Gitarrist der australischen Band “Men At Work“ Colin Hay, das Gründungsmitglied der Band “Santana“ Gregg Rolle, Komponist und Musiker Graham Gouldman “10cc“ und Steve Lukather, Gründungsmitglied der Band “Toto“ .

Einige Titel: The Things We Do For Love, Down Under, Rosanna, Hold The Line, Black Magic Woman. Ringo Starr: Yellow Submaine, Don’t Pass Me By und andere. Als Bandverstärkung waren die Musiker Warren Ham (Querflöte und Saxophon) und Gregg Bissonette (Schlagzeug) dabei. In Flensburg, begegnete ich der NDW Sängerin “Ixi“ – Der Knutschfleck. Sie hielt gerade einen kleinen Snak in der Hand.

Am Sonntag, 10. Juni 2018, sollte das Konzert im Hamburger Stadtpark stattfinden, musste aber wegen einer Erkrankung von Sir Ringo, auf Montag verschoben werde.

Am Montag 11. Juni 2018 ging dann wieder die Post ab. 4000 feiernde Fans, Sir Ringo Starr (Richard Starkey) gesund und ich habe Reinhold Beckmann an einem Wurststand gesehen.

Mit Dave Ashby geschnackt, (der nette Typ mit der blauen Gitarre, der jahrelang in Bad Segeberg bei den RS.H und Radio NORA Oldienights, mit seinen Songs die Pausen überbrückte).

Der Lübecker Gitarrist der Gruppe “JOKER“ Aegi Budig und seinen Bruder Klaus fanden das Konzert in Hamburg – supergut.

Im VIP-Bereich traf ich Manni Schulz vom SAT 1 Frühstücksfernsehen und Hans Böhrs (Bühnen- und Lichttechnik), früher war er mit Frank Zander in der Sendung “Bananas“ im TV zusehen.

Die unvergesslichen Konzertabende in Flensburg und Hamburg endeten mit “Help From My Friends“ und jeder Menge Pease and Love.

In Hamburg kam zum Ende der Veranstaltung noch der Freund der Beatles, Klaus Voormann, auf die Bühne und sang zwei Songs. Die Band “vincenzotunera“ aus Hamburg war an beiden Abenden Opener und mit von der Partie.