SJD – Die Falken zeigt Ausstellung „Der Arm der Bewegung“ – Vom 5. bis zum 7. September 2017 zeigt die Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken in der „Diele“ des Lübecker Jugendrings die Wanderausstellung „Der Arm der Bewegung“ der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA). Die Ausstellung beleuchtet und kritisiert auf elf Schautafeln die politischen Ziele und das Programm der AfD als antisoziale, demokratie- und emanzipationsfeindliche, nationalistische und rassistische Ideologie und Praxis.

In den Schautafeln wird aufgezeigt, wie die AfD rechte Spektren des bürgerlich-konservativen Milieus mit dem extrem rechten bis neofaschistischen Ansichten verbindet. Damit stellt sich die Ausstellung gegen den Versuch der AfD, zu verschleiern, in welchem Beziehungsgeflecht sie sich bewegt und worin ihre konkreten politischen Ziele bestehen.

Zur Ausstellungseröffnung am 5. September 2017 setzen sich die Referent*innen Tim Gijsemans (Regionales Beratungsteam gegen Rechtsextremismus Schleswig-Holstein) und Nathalie Kegel (Bildungsreferentin der SJD – Die Falken, Landesverband Schleswig-Holstein) ab 19.00 Uhr in einer Info- und Diskussionsveranstaltung mit der Lage rechtspopulistischer Kräfte in Schleswig-Holstein auseinander.

Die Ausstellung ist vom 5. – 7. September 2017 in der „Diele“ des Lübecker Jugendrings in der Mengstraße 41-43 zu folgenden Öffnungszeiten zu sehen:

Dienstag, 05.09.17 (Ausstellungseröffnung): 18:00 – 21:00 Uhr | Vortrag und Diskussion ab 19:00 Uhr

Mittwoch, 06.09.17: 18:00 – 21:00 Uhr

Donnerstag, 07.09.17: 14:00 – 17:00 Uhr

Weitere Informationen (siehe Anhang) oder bei Melanie Bujok unter referentin@falken-luebeck.de, Tel. 0175 551 4424, oder unter www.falken-luebeck.de .