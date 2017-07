“Zum Bilderbogen”

Sommerliches Chorkonzert in der Herz Jesu Kirche · Es war ein wunderschöner Abend, heute, am 15. Juli, in der Propsteikirche Herz Jesu, Parade 4, in Lübeck. Der German Folk and Gospel Choir hatte zu einem sommerlichen Chorkonzert in die Kirche eingeladen. Die Gesamtleitung Gospel und Technik hatte Eggo Fuhrmann. Vormittags Morgens hatte ein Workshop stattgefunden und um 18.15 Uhr wurde der Tag mit einer Abendmusik in der Kirche abgeschlossen.Schaut gern schon einmal auf unsere Homepage www.chor-crowding.com. Wir feiern den Sommer! Sing, Swing and Pray. Eintritt ins Konzert frei. Wir sammeln für einen guten Zweck. Veranstalter: Chor Crowding e.V., Bargteheide.

Chor Crowding e.V., Bargteheide · Unser Team: Volker Thomsen Gesamtleitung Chor, Klavier/Gitarre, Klassik und Folk; Eggo Fuhrmann Klavier, Technik und Chorleitung Gospel; Andreas Paulsen, Klavier, Chorleitung Gospel; Dr. Peter Ortmann, Piano/Bass/Percussion und Chorleitung, Angela Thomsen, Leitung/Organisation Verein, Dr. Mechthild Mäsker, PR/Organisation Veranstaltungen sowie Organisation Lübeck, Karsten Thomsen, Organisation Region Bremervörde, Peter Blume, Organisation Region Salzwedel